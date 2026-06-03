Matteo Arnaldi ha trascorso 18 ore durante il torneo di Roland Garros, concentrandosi sulla preparazione e sulla resistenza fisica. Il suo coach, Colangelo, ha commentato l’esperienza come un esempio di impegno e determinazione. La durata delle sessioni e il metodo di allenamento sono stati al centro di discussioni sulla gestione dello stress e delle energie durante le competizioni di alto livello. Non sono stati forniti dettagli sui risultati specifici o sugli sviluppi futuri di Arnaldi nel torneo.

Matteo Arnaldi ha trasformato il suo Roland Garros in un piccolo romanzo di resistenza applicata alla scienza tennistica. Per arrivare ai quarti ha passato in campo 17 ore e 42 minuti in quattro partite. L’ultima battaglia, vinta con Frances Tiafoe in 5 ore e 26 minuti, ha raccontato meglio di ogni statistica la sua capacità di restare dentro la fatica. Ne abbiamo parlato con Fabio Colangelo, il suo allenatore, prima del derby con Matteo Berrettini (alle 20.15) che vale la semifinale al Roland Garros. Fabio, partiamo dalla notte con Tiafoe: qual è stata la prima cosa che ha pensato quando Arnaldi ha chiuso la partita? «Che non c’era un aggettivo capace di descrivere quanto fosse stato bravo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Matteo Arnaldi, coach Colangelo: "18 incredibili ore. Cosa può succedere con Berrettini"

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