Matteo Berrettini si è ritirato durante il match contro Arnaldi sul punteggio di 5-7, 2-5. Prima del ritiro, ha chiesto un medical time-out, zoppicava e aveva difficoltà a rispondere ai colpi. Dopo aver tentato di riprendere il gioco, non è più riuscito a continuare e ha deciso di interrompere l'incontro.

AGGIORNAMENTO ORE 22.32. Matteo Berrettini ha deciso di ritirarsi sul punteggio di 5-7, 2-5. Il romano ha iniziato a zoppicare in campo, faceva fatica a rispondere e non ha potuto fare altro che alzare bandiera bianca. Matteo Arnaldi si è qualificato alla semifinale contro Flavio Cobolli. — Matteo Berrettini ha chiamato un medical time-out nel corso della partita contro Matteo Arnaldi, quarto di finale del Roland Garros che si sta disputando sul Court Philippe Chatrier e che mette in palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro Flavio Cobolli (oggi pomeriggio giustiziere del canadese Felix Auger-Aliassime, sicuramente un italiano sarà protagonista dell’atto conclusivo del secondo Slam della stagione). 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Berrettini.

© Oasport.it - Perché Matteo Berrettini ha chiesto un medical time-out: cosa si è fatto e il punteggio esatto con Arnaldi, poi il ritiro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Perché Matteo Berrettini ha chiesto un medical time-out: cosa si è fatto e il punteggio esatto con ArnaldiMatteo Berrettini ha chiesto un medical time-out durante il match contro Matteo Arnaldi.

LIVE Berrettini-Arnaldi 5-7, 2-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA: medical time-out per il romanoDurante il match al Roland Garros 2026, il giocatore romano ha chiesto un time-out medico mentre il punteggio segnava 2-2 nel secondo set.

Temi più discussi: Berrettini in Top 50, ma fuori da Wimbledon? Il paradosso del ranking; Matteo Berrettini al momento sarebbe fuori da Wimbledon! Tra rinunce e qualificazioni che potrebbe evitare; Roland Garros, Berrettini: Wimbledon? Non credo mi daranno una wild card, pronto a fare le quali; Roland Garros sempre più italiano Ecco perchè sogniamo il trionfo.

Matteo Berrettini ai microfoni di 'Sky Sport' Il tennis mi ha insegnato a non dire mai di no, a crederci sempre, perché poi sono arrivato in posti a cui non potevo mai pensare. Allo stesso tempo il tennis mi ha insegnato che devo stare sul pezzo, a pensare ad u x.com

Il vincitore del quarto di finale del torneo Berrettini-Arnaldi RG sarà un italiano di nome Matteo, classificato tra la 104ª e la 105ª posizione, che ha sconfitto Novak Djokovic nella prima metà del 2025. reddit

Il ritorno di Berrettini: ai quarti a Parigi, 'Il tennis è l'amore della mia vita'Matteo Berrettini ha conquistato un traguardo significativo al Roland Garros, assicurandosi l'accesso ai quarti di finale del prestigioso torneo parigino. Il tennista romano ha superato l'argentino Ju ... it.blastingnews.com

La sorella di Cerundolo fa la macumba a Berrettini nel tie-break: gesti iettatori alle spalle di MatteoE diventato virale il video della sorella di Juan Manuel Cerundolo che nel corso del match contro Matteo Berrettini fa dei gesti con le mani con la chiara ... fanpage.it