Perché Matteo Berrettini ha chiesto un medical time-out | cosa si è fatto e il punteggio esatto con Arnaldi poi il ritiro

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Matteo Berrettini si è ritirato durante il match contro Arnaldi sul punteggio di 5-7, 2-5. Prima del ritiro, ha chiesto un medical time-out, zoppicava e aveva difficoltà a rispondere ai colpi. Dopo aver tentato di riprendere il gioco, non è più riuscito a continuare e ha deciso di interrompere l'incontro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

AGGIORNAMENTO ORE 22.32. Matteo Berrettini ha deciso di ritirarsi sul punteggio di 5-7, 2-5. Il romano ha iniziato a zoppicare in campo, faceva fatica a rispondere e non ha potuto fare altro che alzare bandiera bianca. Matteo Arnaldi si è qualificato alla semifinale contro Flavio Cobolli. — Matteo Berrettini ha chiamato un medical time-out nel corso della partita contro Matteo Arnaldi, quarto di finale del Roland Garros che si sta disputando sul Court Philippe Chatrier e che mette in palio la qualificazione alla semifinale da disputare contro Flavio Cobolli (oggi pomeriggio giustiziere del canadese Felix Auger-Aliassime, sicuramente un italiano sarà protagonista dell’atto conclusivo del secondo Slam della stagione). 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Berrettini.

perch233 matteo berrettini ha chiesto un medical time out cosa si 232 fatto e il punteggio esatto con arnaldi poi il ritiro
© Oasport.it - Perché Matteo Berrettini ha chiesto un medical time-out: cosa si è fatto e il punteggio esatto con Arnaldi, poi il ritiro
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Perché Matteo Berrettini ha chiesto un medical time-out: cosa si è fatto e il punteggio esatto con ArnaldiMatteo Berrettini ha chiesto un medical time-out durante il match contro Matteo Arnaldi.

LIVE Berrettini-Arnaldi 5-7, 2-2 Roland Garros 2026 in DIRETTA: medical time-out per il romanoDurante il match al Roland Garros 2026, il giocatore romano ha chiesto un time-out medico mentre il punteggio segnava 2-2 nel secondo set.

Temi più discussi: Berrettini in Top 50, ma fuori da Wimbledon? Il paradosso del ranking; Matteo Berrettini al momento sarebbe fuori da Wimbledon! Tra rinunce e qualificazioni che potrebbe evitare; Roland Garros, Berrettini: Wimbledon? Non credo mi daranno una wild card, pronto a fare le quali; Roland Garros sempre più italiano Ecco perchè sogniamo il trionfo.

perché matteo berrettini perché matteo berrettini haIl ritorno di Berrettini: ai quarti a Parigi, 'Il tennis è l'amore della mia vita'Matteo Berrettini ha conquistato un traguardo significativo al Roland Garros, assicurandosi l'accesso ai quarti di finale del prestigioso torneo parigino. Il tennista romano ha superato l'argentino Ju ... it.blastingnews.com

perché matteo berrettini perché matteo berrettini haLa sorella di Cerundolo fa la macumba a Berrettini nel tie-break: gesti iettatori alle spalle di MatteoE diventato virale il video della sorella di Juan Manuel Cerundolo che nel corso del match contro Matteo Berrettini fa dei gesti con le mani con la chiara ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web