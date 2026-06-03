Perché lui mi aspettava fuori da scuola parla il prof di Parma aggredito | la risposta alle accuse della madre del 17enne e a Valditara

Un insegnante di Parma ha dichiarato di non aver colpito il 17enne coinvolto in una rissa davanti a un istituto scolastico. L’episodio si è verificato il 21 maggio fuori dall’Istituto Itis, dove il docente afferma di essere stato atteso dal ragazzo. La madre del 17enne aveva accusato l’insegnante di aver aggredito suo figlio, ma il professore ha smentito tali accuse in un’intervista alla Gazzetta di Parma. La vicenda è ancora sotto indagine.

«Non ho colpito quel ragazzo, mi aspettava fuori da scuola» dice il docente coinvolto nella rissa del 21 maggio davanti all’ Istituto Itis di Parma ha risposto, in un’intervista alla Gazzetta di Parma, alle accuse mosse dalla madre di uno studente di 17 anni. La donna sostiene che l’insegnante abbia aggredito il figlio con un calcio al ginocchio. Una ricostruzione che il professore respinge punto per punto, offrendo la propria versione della vicenda. Cosa è successo fuori dall’Itis. Secondo il racconto del docente, all’origine dello scontro ci sarebbe stato il lancio di una lattina: «la lattina è stata scagliata contro una macchina da un ragazzo». 🔗 Leggi su Open.online

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