Una donna residente a Perugia ha dichiarato di sentirsi responsabile per non aver vigilato adeguatamente sui social del figlio, accusando se stessa di non averlo controllato abbastanza. La madre, che vive con il ragazzo, ha affermato che il figlio non è violento e ha intenzione di rimanere vicino a lui durante il procedimento legale. La vicenda riguarda l’indagine su un possibile piano di attacco in ambito scolastico.

Ha poco meno di 50 anni e vive sola con il suo unico figlio, che ora si trova nel carcere minorile di Firenze. «Mi sono separata qualche anno fa e alla fine abbiamo deciso di andare via e ricominciare da capo, l’indagine è subentrata dopo». Da settembre il 17enne frequentava un nuovo liceo in provincia di Perugia, dopo i primi due anni trascorsi a Pescara, città d’origine della famiglia. Nel nuovo istituto, racconta la madre, il ragazzo sembrava aver trovato un equilibrio. «Ha una cultura generale molto ampia, è amante della storia e dei diritti umani, di politica. Frequenta l’indirizzo di scienze umane». Almeno all’apparenza, era riuscito a inserirsi bene nel nuovo contesto scolastico, tanto che, dice, «i professori ci hanno fatto i complimenti». 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perugia, la madre del ragazzo accusato di avere progettato una strage a scuola: «Mi do delle colpe perché non l’ho controllato bene sui social, mi fidavo di lui»

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