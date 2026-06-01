Una studentessa di 11 anni ha tentato di accoltellare un insegnante in una scuola media. La madre del ragazzo ha dichiarato che suo figlio era stato ricattato da qualcuno, senza specificare ulteriori dettagli. La polizia ha riferito che l'episodio si è verificato durante l’orario scolastico e che il ragazzo è stato fermato. Nessuno è rimasto ferito. La scuola ha attivato le procedure previste e collaborato con le forze dell’ordine.

La madre del ragazzo di 11 anni che ha tentato di accoltellare un professore a scuola ha rotto il silenzio. L’episodio è accaduto a San Vito Lo Capo. Secondo la versione fornita dalla donna, suo figlio potrebbe essere stato ricattato da qualcuno e costretto a compiere quel gesto “per salvarsi”. Il ragazzo, ha detto la donna, era sempre gentile a casa e non aveva manifestato segni di malessere. Tenta di accoltellare il prof, parla la madre dell’11enne L’episodio è accaduto lo scorso 29 maggio in una scuola media di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani, dove uno studente ha cercato di aggredire un docente di tecnologia davanti ai compagni di classe. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Tenta di accoltellare il prof a scuola, parla la madre dell'11enne: "Mio figlio era ricattato da qualcuno"

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Studente tredicenne accoltella una prof a scuola, fermato: aveva una maglia con scritto Vendetta

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