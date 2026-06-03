Negli ultimi due anni, l’intelligenza artificiale si è integrata nei processi lavorativi di milioni di professionisti. Tuttavia, spesso commette errori, come interpretazioni sbagliate o risposte inappropriate. Per questo motivo, è necessario che un essere umano controlli sempre i risultati generati dall’AI, per correggere eventuali sbagli e garantire l’accuratezza delle informazioni.

Negli ultimi due anni, l’intelligenza artificiale è entrata nei flussi di lavoro di milioni di professionisti. Si usa per scrivere testi, analizzare dati, rispondere a email, creare contenuti, costruire strategie. E spesso funziona bene, abbastanza bene da far abbassare la guardia. Il problema è quel “abbastanza”. Perché l’AI sbaglia. Lo fa in modo sistematico, con un meccanismo preciso, e soprattutto lo fa con un tono così sicuro e articolato che spesso chi legge non se ne accorge. Capire perché commette errori, come si manifestano e dove possono fare danno è la premessa indispensabile per usarla in modo intelligente. L’AI non pensa, prevede. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Perché l’intelligenza artificiale sbaglia e perché serve sempre una persona che la controlli

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