LIM realità virtuale Intelligenza Artificiale? Basta una lavagna classica e un laser per spiegare perché di notte si illumina la luna VIDEO

Un insegnante ha pubblicato un video su YouTube in cui utilizza una lavagna e un laser per spiegare il motivo per cui la Luna si illumina di notte. Nel filmato, vengono rappresentati i movimenti di Terra, Sole e Luna, e vengono illustrate le fasi della loro posizione relativa. La spiegazione si basa su strumenti semplici, come una lavagna e un puntatore laser, per chiarire il fenomeno.

In un breve video su YouTube, un docente mostra agli studenti il rapporto tra Terra, Sole e Luna utilizzando una lavagna tradizionale e un puntatore laser. Nessuna tecnologia avanzata: solo un raggio luminoso per simulare la luce solare e uno schema disegnato per rappresentare i corpi celesti. L’obiettivo è chiarire perché la Luna appare illuminata durante la notte. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Intelligenza Artificiale e Astronomia si incontrano alla Notte dell’Intelligenza ArtificialeC'è Posta per te, le pagelle: Roberto campione olimpico di 'cerving' (0), Annarita piange ma è finalmente libera da quei figli ingrati (9) Il... Leggi anche: Aversa, “Notte del Liceo Cirillo”: la cultura classica illumina il Chiostro di San Francesco Altri aggiornamenti su Intelligenza Artificiale Intelligenza Artificiale e Intelligenza Naturale a confrontoCi troviamo di fronte ad un fenomeno del tutto nuovo. Non sappiamo ancora quale effetto specifico avrà sui nostri ragazzi. Si tratta certamente di una grande opportunità che va saputa sfruttare, ma ... raiscuola.rai.it AI strategica: quando l’intelligenza artificiale diventa potereL'AI strategica ridisegna gli equilibri globali: modelli, dati e chip diventano leve geopolitiche tra sovranità digitale e sicurezza. agendadigitale.eu