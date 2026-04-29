OpenAI non vuole che l'intelligenza artificiale parli di goblin e piccioni e non si capisce bene perché

Da fanpage.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Recentemente, sono state divulgate alcune istruzioni interne di OpenAI relative al funzionamento di GPT-5.5. In questi documenti si evidenzia la presenza di indicazioni specifiche che limitano i riferimenti dell'intelligenza artificiale a determinate creature come goblin, piccioni e procioni. Le istruzioni suggeriscono che l'AI debba ridurre al minimo queste menzioni, anche se il motivo di questa restrizione non è stato reso pubblico.

Nelle istruzioni per programmare i comportamenti di GPT-5.5, Open AI ha inserito alcune bizzarre istruzioni per imporre all'intelligenza artificiale di ridurre al minimo i riferimenti a piccioni, procioni, goblin e altre creature magiche. Il motivo non è ben chiaro ma potrebbe c'entrare una strana abitudine dell'agente virtuale.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Openai rilascia gpt-5.3 codex: il modello di intelligenza artificiale che si è costruito da solonell’attuale scenario della business e ricerca nel campo dell’intelligenza artificiale, la competizione tra i principali attori del settore si è...

Openai aggiorna il modello professionale di intelligenza artificiale a chatgpt-5.4nelle recenti evoluzioni di openai, si assiste a un aggiornamento mirato a ChatGPT per risolvere problemi complessi: nasce chatgpt-5.

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: ChatGPT, Gemini e altri chatbot non stanno funzionando; OpenAI non raggiunge gli obiettivi e fa scendere i tech di Wall Street; 850 miliardi, un miliardo di utenti. OpenAI sa cosa vuole fare da grande? (di A. Sarno); OpenAI vuole tassare l'AI per dare a tutti un sussidio. L'idea è generosa. Il conflitto d'interessi è spettacolare.

openai non vuole cheOpenAI non vuole che l’intelligenza artificiale parli di goblin e piccioni e non si capisce bene perchéNelle istruzioni per programmare i comportamenti di GPT-5.5, Open AI ha inserito alcune bizzarre istruzioni per imporre all'intelligenza artificiale di ... fanpage.it

openai non vuole cheOpenAi non centra gli obiettivi di risultato: dubbi sulla quotazione in Borsa e tensioni fra i top managerLa società avrebbe meno utenti, meno abbonati e meno ricavi del previsto. Intanto, lavora al lancio di uno smartphone «agentico» ... corriere.it

Cerca altre news e video sullo stesso tema.