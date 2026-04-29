Recentemente, sono state divulgate alcune istruzioni interne di OpenAI relative al funzionamento di GPT-5.5. In questi documenti si evidenzia la presenza di indicazioni specifiche che limitano i riferimenti dell'intelligenza artificiale a determinate creature come goblin, piccioni e procioni. Le istruzioni suggeriscono che l'AI debba ridurre al minimo queste menzioni, anche se il motivo di questa restrizione non è stato reso pubblico.

Nelle istruzioni per programmare i comportamenti di GPT-5.5, Open AI ha inserito alcune bizzarre istruzioni per imporre all'intelligenza artificiale di ridurre al minimo i riferimenti a piccioni, procioni, goblin e altre creature magiche. Il motivo non è ben chiaro ma potrebbe c'entrare una strana abitudine dell'agente virtuale.🔗 Leggi su Fanpage.it

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