Fabio Caressa | Io e Benedetta Parodi paghiamo le vacanze a metà Money Road? Funziona perché è un reality autentico
Fabio Caressa ha condiviso alcuni pensieri sulla sua relazione con Benedetta Parodi, descrivendo come divida le spese delle vacanze con l'ex collega. Durante un'intervista, ha anche parlato di un reality chiamato “Money Road”, definendolo un format autentico. Rispondendo a domande sul rapporto di coppia, ha affermato che affrontare l’amore come un lavoro potrebbe portare risultati migliori. La coppia è insieme da quasi 30 anni, e lui ha commentato alcuni aspetti della loro vita condivisa.
“L'amore se lo affronti come un lavoro forse è meglio”. È solo uno dei consigli d'amore di Fabio Caressa che, intervistato da noi di Today, ha parlato del suo matrimonio con Benedetta Parodi, lungo, ormai, quasi 30 anni. Sono una delle coppie più longeve e amate del mondo dello spettacolo e, come. 🔗 Leggi su Today.it
24 ORE con FABIO CARESSA e BENEDETTA PARODI: la verità sulla LITE con CASSANO e LOVE IS BLIND!
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Radio Deejay. . Dietro il modo di fare telecronaca di Fabio Caressa c'è qualcosa che forse non ti aspetti. L'ha raccontato lui stesso in una puntata speciale di Say Waaad?!? in diretta dalla Terrazza Martini di Milano. Tutta l'intervista è su Youtube, sito e app di facebook
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