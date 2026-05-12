Dopo più di due anni di ritardi e pressioni da parte delle istituzioni europee, il regolamento contro la deforestazione importata sta per entrare in vigore. La normativa mira a limitare l’ingresso di prodotti provenienti da aree soggette a deforestazione, ma la sua efficacia potrebbe essere compromessa se le pelli non verranno incluse tra i materiali soggetti a regolamentazione. La sua applicazione rappresenta un passaggio importante nel contrasto alle pratiche dannose per le foreste.

di Martina Borghi* Dopo oltre due anni di rinvii e pressioni politiche, il Regolamento europeo contro la deforestazione importata (EUDR) si avvicina finalmente alla sua piena applicazione. Entrato in vigore il 29 giugno 2023, prevedeva inizialmente l’obbligo per le aziende di conformarsi entro il 30 dicembre 2024, con un’estensione a giugno 2025 per le piccole e medie imprese. Nel corso del 2025, però, la Commissione europea ha ceduto alle richieste di diversi Stati membri e settori industriali, rinviando l’applicazione al 30 dicembre 2025. Con la revisione annunciata il 4 maggio scorso, la piena operatività viene ora di fatto spostata alla fine del 2026.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Perché è pericoloso escludere le pelli dalla normativa Ue contro la deforestazione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Cuoio: l’UE propone di escludere le pelli dai vincoli sulla deforestazione? Punti chiave Perché la Commissione Europea ha deciso di escludere il cuoio dai vincoli? Come può l'acquisto di pelli paraguaiane influenzare la...

Corte Ue contro l’Italia: “Illegittimo escludere i rifugiati dal Reddito di cittadinanza”La Corte di Giustizia dell’Unione Europea boccia il requisito dei 10 anni di residenza previsto dalla normativa italiana: “È una discriminazione...

Argomenti più discussi: Blog | Perché è pericoloso escludere le pelli dalla normativa Ue contro la deforestazione; Timoniere condannato per aver obbedito a un ordine sbagliato; Allarme bomba al Muratori Il preside: Un gesto ingenuo Non voleva generare pericolo Scatteranno provvedimenti.

So che dovevano escludere Derek, ma non mi è piaciuto quell'episodio in quell'ospedale dove è stato curato reddit

Non è solo influenza: l’infezione che sta mettendo in ginocchio i reparti pediatrici, tre bambini in terapia intensiva. Perché il Vrs è così pericolosoNon è una normale ondata influenzale. E non riguarda tutti allo stesso modo. In Piemonte è in corso una emergenza pediatrica silenziosa, che sta riempiendo i reparti ospedalieri di bambini con ... leggo.it