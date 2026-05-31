Un giornalista tedesco è stato sanzionato e il conto della madre è stato bloccato, senza che siano state presentate accuse o prove contro di lui. La decisione riguarda un presunto atteggiamento “pro-palestinese” e si basa su valutazioni di contenuti pubblicati, senza passare per procedimento giudiziario. La misura è stata adottata dall’autorità competente, che ha applicato sanzioni direttamente sulla base di criteri di opinione, senza coinvolgere un procedimento legale formale.

Non c’è bisogno di un’accusa, né di un processo. Non servono prove, né c’è la possibilità di difendersi. Per essere ridotti al silenzio e alla miseria, nell’Unione Europea, basta avere opinioni sgradite. Il caso – di cui abbiamo già parlato in passato su InsideOver – di Hüseyin Dogru, giornalista berlinese di origini turche, è diventato il simbolo di una deriva autoritaria che preoccupa giuristi e difensori dei diritti civili. Tutto è iniziato nel 2025, quando Dogru è finito nel 17esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. L’accusa formale? Con il suo lavoro giornalistico «filo-palestinese», avrebbe «alimentato discordie etniche, politiche e religiose», sostenendo così le «attività destabilizzanti della Russia». 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Libertà d’opinione stile UE: sanzioni al giornalista tedesco Dogru perché “pro-pal”, bloccato anche il conto della madre

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