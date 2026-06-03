Perché è stato chiuso il tetto tra Cobolli-Auger Aliassime | il punteggio esatto

Da oasport.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il match tra Flavio Cobolli e Felix Auger-Aliassime ai quarti di finale di Roland Garros è stato interrotto e poi ripreso dopo la chiusura del tetto sul Court Philippe-Chatrier. Cobolli ha perso il primo set prima dell’interruzione, che è avvenuta a causa di violente raffiche di vento. La partita è ripresa successivamente senza ulteriori interruzioni, e il punteggio attuale non è stato comunicato. La decisione di chiudere il tetto è stata presa per motivi di sicurezza.

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Flavio Cobolli ha perso il primo set contro il canadese Felix Auger-Aliassime in occasione dei quarti di finale del Roland Garros, andato in scena sotto delle violente raffiche di vento che hanno scosso la terra rossa del Court Philippe-Chatrier. Il tennista italiano ha avuto delle occasioni per strappare il servizio all’avversario e issarsi sul 5-4, ma il nordamericano è stato bravo a difendersi sfruttando il suo servizio e poi ha piazzato il break in dirittura d’arrivo. Al termine del primo parziale, si è deciso di chiudere totalmente il tetto sul Campo Centrale di Parigi,: il motivo è legato alle previsioni meteo, che annunciano un imminente temporale. 🔗 Leggi su Oasport.it

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