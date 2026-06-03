Il canadese ha ottenuto un altro break nel match di Roland Garros, portandosi sul 1-3 nel secondo set. L’avvantaggiato ha sfruttato la chiusura del tetto, che ha probabilmente influito sulla partita. Durante il gioco, ha commesso un errore gratuito con il rovescio, permettendo all’avversario di allungare nel punteggio. La partita è in corso, con l’italiano che cerca di recuperare dopo aver perso il primo set 4-6.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-3 Niente da fare, altro break del canadese. Errore gratuito di rovescio. 15-40 Risposta in cross di rovescio semi steccata, attacco di rovescio lungoriga, smash. 15-30 Brutto attacco e volèe in rete. 15-15 Rimedia subito con la prima Cobolli. 0-15 Parte con la risposta nei piedi e il dritto a segno Auger Aliassime. 1-2 Addirittura a zero Auger Aliassime. 40-0 Altra prima, altro punto Auger Aliassime. E’ cambiata la partita, si è chiuso il tetto. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Con la prima anche Auger Aliassime. 2-2 Secondo ace Cobolli! 40-15 GRAN KICK! Ripartiamo da qui Flavio! Auger Aliassime ha vinto 7 dei game che sono andati ai vantaggi (11)! 30-15 Eccolo l’errore di dritto del canadese da vicino. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Cobolli-Auger Aliassime 4-6, 1-3, Roland Garros 2026 in DIRETTA: canadese avvantaggiato dalla chiusura del tetto

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