La finale del Masters 1000 di Miami tra Sinner e Lehecka è stata sospesa domenica 29 marzo alle 23.25 italiane, dopo l’inizio del secondo set. Il match era in corso e il punteggio esatto prima dello stop non è stato ancora comunicato. La partita era partita con il primo set, ma l’interruzione è avvenuta prima della conclusione.

La finale del Masters 1000 di Miami è stata interrotta alle ore 23.25 italiane di domenica 29 marzo, quando era appena iniziato il secondo set. La pioggia ha fatto di nuovo capolino sul cemento statunitense e ha costretto i giocatori a fermarsi, visto che l’impianto è sprovvisto del tetto. La giornata si sta rivelando decisamente complicata a causa di una perturbazione che a intermittenza si sta facendo sentire nella metropoli della Florida. La partita sarebbe dovuta iniziare alle ore 21.00 italiane, ma l’inizio del confronto tra Jannik Sinner e il ceco Jiri Lehecka è slittato di 75 minuti, con l’ingresso dei giocatori che ha effettivamente avuto luogo alle ore 22. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché è stata sospesa la finale tra Sinner e Lehecka: il punteggio esatto prima dello stop

Articoli correlati

Sinner-Lehecka oggi in tv, ATP Miami 2026: orario finale, canale esatto, streamingJannik Sinner contro Jiri Lehecka: è questa la finale del Masters 1000 di Miami, il secondo torneo dell’anno della categoria che si pone...

Leggi anche: Lehecka, la scalata Atp e la prima finale in un 1000. Ma con Sinner ci vorrà un miracolo

Contenuti e approfondimenti su Perché è stata sospesa la finale tra...

Temi più discussi: Atp Miami, quando gioca Sinner in finale | Orario e dove vederla in tv e streaming; Tutti gli aggiornamenti sul tennis mondiale in diretta; Alcaraz eliminato da Korda a Miami: lo sfogo è una sentenza. Ora grande occasione per Sinner; Sinner e Paolini si allenano insieme in vista delle finali a Miami.

Perché Sinner-Lehecka inizierà in ritardo? Attesa nonostante un cambio di campoAGGIORNAMENTO ORE 22.20. I giocatori sono entrati in campo. Ora al via il riscaldamento, poi inizierà la partita. Finalmente ci siamo. --- AGGIORNAMENTO ... oasport.it

Forte rischio pioggia a Miami: cosa succede se la finale di Sinner con Lehecka viene rinviataLa finale tra Sinner e Lehecka è in programma alle ore 21 di oggi al Miami Open. Ma a Miami incombe la pioggia, che potrebbe complicare i piani di Jannik e del suo avversario, alla prima finale import ... fanpage.it

Sospesa la finale tra Sinner e Lehecka: la situazione https://tinyurl.com/mw6nb23e - facebook.com facebook

Al Master 1000 di Miami, Sinner vince il primo set 6-4 in finale contro Lehecka DIRETTA x.com