Ivan Zazzaroni all’Università di Salerno | seminario sulla crisi del calcio italiano

Il direttore del Corriere dello Sport – Stadio ha partecipato a un seminario all’Università di Salerno, incentrato sulla crisi del calcio italiano. L’evento fa parte di un ciclo di incontri organizzati dalla cattedra di… Durante l’appuntamento sono stati affrontati vari aspetti legati alle difficoltà del settore calcistico nel paese. La discussione ha coinvolto studenti e professionisti del settore sportivo.

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Il Direttore del Corriere dello Sport – Stadio ospite del ciclo di seminari della cattedra di Diritto dello Sport Venerdì 15 maggio 2026, alle ore 15:30, l’ Università degli Studi di Salerno ospiterà il seminario specialistico dal titolo “Il calcio italiano e la sua crisi profonda: come uscirne?”, con protagonista Ivan Zazzaroni, giornalista, conduttore televisivo, commentatore sportivo e dal 2018 Direttore del Corriere dello Sport – Stadio. L’incontro si svolgerà presso l’ Aula 1 della Facoltà di Giurisprudenza, nel Campus universitario di Fisciano, e rientra nel ciclo di seminari promosso dalla cattedra di Diritto dello Sport del corso di laurea magistrale del Dipartimento di Scienze Giuridiche.🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Ivan Zazzaroni all’Università di Salerno: seminario sulla crisi del calcio italiano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ivan Zazzaroni ospite all’Università di Salerno: focus sulla crisi del calcio italiano e il futuro dell’informazione sportivaVenerdì 15 maggio 2026, alle ore 15:30, l’Università degli Studi di Salerno ospiterà un nuovo appuntamento del ciclo di seminari dedicati al Diritto... Ivan Zazzaroni all’Università degli Studi di SalernoAnalisi del sistema calcio tra crisi strutturale, comunicazione sportiva e sfide del giornalismo digitale Venerdì 15 maggio 2026 alle ore 15:30,... Argomenti più discussi: Ivan Zazzaroni ospite all’Università di Salerno: focus sulla crisi del calcio italiano e il futuro dell’informazione sportiva; Ivan Zazzaroni all’Università degli Studi di Salerno; Università Salerno, venerdì 15 maggio sale in cattedra Zazzaroni direttore del CorSport - Salernonotizie.it; Ivan Zazzaroni ospite all’Università di Salerno | focus sulla crisi del calcio italiano e il futuro dell’informazione sportiva. Ivan Zazzaroni all’Università degli Studi di Salerno Il Direttore del Corriere dello Sport – Stadio ospite del ciclo di seminari della cattedra di Diritto dello Sport x.com Crisi del calcio italiano: Ivan Zazzaroni ospite all’Università di SalernoIl Direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, approda all’Unisa il 15 maggio 2026 per un seminario sulla crisi del calcio e il futuro del giornalismo sportivo ... infocilento.it