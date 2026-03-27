Sebastiano Esposito ha raccontato il suo arrivo al Cagliari, descrivendo come ci fosse molta gente presente e come abbia ricevuto un caloroso abbraccio da parte dei tifosi. L’attaccante, protagonista dell’ultima puntata di “PodCasteddu”, ha parlato della sua stagione attuale, sottolineando la crescita professionale maturata dopo aver giocato in diverse squadre italiane ed europee.

Calciomercato Roma, pazza idea Salah! Il ritorno in giallorosso dell’egiziano è complicato ma c’è uno spiraglio Mercato Genoa, il ritorno di El Shaarawy non è solo un sogno! Occhio allo scenario col rinnovo in stallo con la Roma Kessié, che bagarre per il possibile ritorno in Serie A dell’ivoriano! Si inserisce anche la Juventus Torino, si muove la finanza internazionale: il dossier sul club rilancia lo scenario di una possibile accelerazione verso la vendita Infortunio Wesley, che tegola per la Roma! Lascia subito il ritiro col Brasile: ecco come sta Immobile racconta: «Inzaghi il migliore allenatore che abbia mai avuto, mi sarebbe piaciuto chiudere la carriera alla Lazio. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Esposito racconta l’arrivo al Cagliari: «C’era veramente tanta gente ed è stato un bel abbraccio tra me e la gente»

Articoli correlati

’Occhi sulla storia’. Tanta gente alla mostra che racconta il mondo e le vite di tutti noiÈ un tuffo in quello che eravamo e in tutto quello che ci ha portato a essere come siamo oggi.

Leggi anche: Al via le Fiere di Mezzaquaresima. Battesimo con il sole e tanta gente tra stand e mostra del bestiame

ESPOSITO EDIT #calcio #football #cagliari #casteddu #forzacasteddu #shorts #esposito #virales

Contenuti e approfondimenti su Esposito racconta

Discussioni sull' argomento Di Natale racconta Pio Esposito: Ha talento e fame, mi ricorda Van Basten. Sarà il re dei 9 napoletani; 'Ndrangheta nel profondo Nord, il racconto dell' industriale Mauro Esposito. Terzo incontro della rassegna 100 passi verso il 21 marzo; Giovanni Esposito: Ho lavorato con Clooney e Keaton, ma volevo insegnare religione; Kid Yugi, l’amore per Clotilde Esposito: Mi illumina, mi fa cambiare.

Maria Esposito si prepara per la première di A Knight of the Seven Kingdoms di HBO MaxMaria Esposito si prepara per la premiere di A Knight of the Seven Kingdoms di HBO Max insieme a Vanity Fair. A Roma per l’evento che segna l’arrivo ufficiale di HBO Max in Italia, Maria ci accompagna ... vanityfair.it

Firenze Fuori. . “Dentro la maschera”, Davide Toffolo si racconta di Vincenzo Esposito Dalle strade di Pordenone alle rotazioni musicali di quando il videoclip era mezzo per eccellenza, già lì si poteva intuire la grande passione di Davide Toffolo, forse meno no - facebook.com facebook