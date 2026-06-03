Il Cies ha stimato il valore di mercato di Rasmus Hojlund a 100 milioni di euro, lo stesso di Kvaratskhelia. Oggi il giocatore è stato ufficialmente riscattato dal Napoli. La classifica dei 100 calciatori più costosi include Hojlund al pari di altri top player, con valori aggiornati. La cifra potrebbe spingere alcuni club a valutare la possibilità di venderlo.

Rasmus Hojlund oggi è stato ufficialmente riscattato dal Napoli e il Cies (Centro Internazionale di Studi Sportivi) ha stilato una nuova classifica dei 100 calciatori con i più alti valori di mercato, dal maggiore al minore. Una classifica che lascia un po’ scettici. C’è un solo calciatore del Napoli, Rasmus Hojlund, addirittura al 27esimo posto. Hojlund vale poco più di 100 milioni, è l’unico del Napoli in classifica. Il Centro di studi sportivi ha stabilito a 100, 7 milioni di euro il valore di Hojlund, praticamente uguale a quello di Khvicha Kvaratskhelia, a quota 100,9. Per il Cies tra Hojlund e Kvara ci sono solo 200mila euro di differenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Per il Cies Hojlund vale 100 milioni (quanto Kvaratskhelia). Quasi quasi converrebbe venderlo

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