Dopo la vittoria di Pisa e la qualificazione in Champions League, il club ha ufficializzato l’acquisto di Rasmus Hojlund a titolo definitivo. Il contratto prevede uno stipendio netto di cinque milioni di euro fino al 2030. L’operazione avrà un impatto di circa 27 milioni di euro sul bilancio, calcolato per l’anno prossimo. La firma del giocatore si inserisce tra le trasferte più costose del mercato azzurro e segna un passo importante per la strategia di rafforzamento della squadra.

La vittoria di Pisa e la conseguente qualificazione aritmetica in Champions League non hanno portato solo i festeggiamenti di rito, ma hanno automaticamente fatto scattare l’assegno più pesante del mercato azzurro: Rasmus Hojlund è a tutti gli effetti un giocatore del Napoli a titolo definitivo. Il prestito oneroso da 6 milioni pattuito in estate con il Manchester United si è trasformato, a traguardo centrato, in un obbligo di riscatto da ben 44 milioni di euro. Ma quanto inciderà davvero il centravanti danese sulle casse di Aurelio De Laurentiis? A fare i conti in tasca al club azzurro ci ha pensato il portale specializzato Calcio e Finanza, che ha analizzato nel dettaglio il contratto e l’impatto a bilancio del classe 2003. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Hojlund, 5 milioni netti fino al 2030. Il riscatto peserà a bilancio per quasi 27 milioni l’anno prossimo

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