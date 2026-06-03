Un'indagine ha rivelato che era possibile hackerare i profili Instagram chiedendo all'assistente AI di Meta di eseguire azioni specifiche. Per farlo, bastava utilizzare una VPN, e l'azienda ha successivamente aggiornato i sistemi per correggere questa vulnerabilità. La scoperta evidenzia come le intelligenze artificiali integrate nei servizi possano essere sfruttate se non adeguatamente protette. Meta ha intervenuto per risolvere il problema, senza fornire dettagli tecnici sulla patch applicata.

Serviva solo una VPN: l'azienda, che punta molto sulle intelligenze artificiali, ha sistemato il problema dopo alcuni casi notevoli Fino a poco fa era possibile ingannare il chatbot di assistenza tecnica di Meta per ottenere l’accesso ai profili altrui su Instagram e Facebook. Ne hanno parlato siti e pagine specializzate in sicurezza informatica e hacking dopo una serie di casi notevoli nel weekend, fra cui uno che ha coinvolto un profilo Instagram legato all’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama. È un caso molto imbarazzante per Meta, che negli ultimi tempi ha investito molto sulle intelligenze artificiali. L’azienda ha detto di aver risolto il problema. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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© Ilpost.it - Per hackerare i profili Instagram bastava chiedere all’assistente AI di Meta

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Como recuperar conta do Instagram hackeado passo a passo em 2026

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