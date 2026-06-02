Alcuni hacker sono riusciti a ottenere l’accesso a numerosi profili Instagram di personaggi pubblici utilizzando una vulnerabilità del chatbot Meta AI. Per aggirare i sistemi di sicurezza, hanno posto una domanda specifica durante le conversazioni con il chatbot, che ha permesso loro di controllare gli account. La tecnica si è rivelata efficace nel bypassare i controlli automatici di sicurezza implementati dalla piattaforma. Non sono stati forniti dettagli sul numero esatto di account coinvolti o sulle modalità precise di attacco.

Alcuni hacker sono riusciti a prendere il controllo degli account Instagram di diverse personalità note sfruttando una vulnerabilità del chatbot Meta AI. Com poche e semplici richieste rivolte all'assistente virtuale, sarebbero riusciti ad aggirare i sistemi di sicurezza e a ottenere l'accesso ai profili delle vittime. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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