Per affrontare la crisi di Hormuz l' Italia potrà indebitarsi di più

L'Unione Europea ha autorizzato gli Stati membri a aumentare il proprio indebitamento per far fronte alla crisi energetica causata dal blocco di Hormuz. Questa misura permette ai paesi di disporre di maggiore flessibilità nei bilanci nazionali, facilitando interventi di sostegno economico e di sicurezza energetica. L'Italia può quindi ricorrere a un maggiore indebitamento per affrontare le conseguenze della situazione nel Golfo.

L'Unione Europea ha concesso agli Stati membri, tra cui l'Italia, una maggiore flessibilità di bilancio per gestire la crisi energetica provocata dal blocco di Hormuz. Nel pacchetto di primavera del Semestre europeo la commissione ha stabilito che i Paesi potranno spendere una cifra extra che. 🔗 Leggi su Today.it

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