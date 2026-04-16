Stretto di Hormuz l'Italia paga le conseguenze più dure della crisi energetica | lo spiega l'esperto Cazzola

L’esperto di energia Pierpaolo Cazzola ha illustrato a Fanpage.it le ripercussioni del blocco dello Stretto di Hormuz, che sta colpendo l’Italia e altri paesi europei. La crisi energetica legata a questa situazione si riflette sui prezzi del gas e del petrolio, con effetti diretti sui consumatori e sui mercati. La situazione rimane tesa, con molte incognite sul prosieguo delle pressioni internazionali e sulle conseguenze a lungo termine.

Pierpaolo Cazzola, studioso esperto di energia, ha spiegato a Fanpage.it quali sono le conseguenze del blocco dello Stretto di Hormuz. Non solo petrolio e gas, ma cibo e fertilizzanti passano per lo stretto. In Europa, l'Italia ha puntato storicamente sul gas: oggi paga quella scelta, mentre i Paesi che hanno scelto nucleare o rinnovabili sono meno esposti alla crisi energetica.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Famiglia nel bosco, perché l’ipotesi dell’affidamento dei bimbi al padre è possibile: lo spiega l’esperto Lo Stretto di Hormuz è chiuso. Perché l’Italia rischia la crisi energetica peggiore dal 1973Largo appena 33 km nel punto più stretto, transitano circa 14-20 milioni di barili al giorno, pari al 20% del petrolio mondiale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Dopo i raid israeliani sul Libano, l'Iran annuncia una nuova chiusura dello Stretto di Hormuz. Trump: Una scaramuccia, va tutto bene; Trump blocca lo stretto di Hormuz, le conseguenze; Ipotesi pedaggio Stretto Hormuz, cosa dice diritto internazionale e i costi per l'Italia; Iran sfida l'ultimatum Usa per riapertura dello Stretto di Hormuz, Trump minaccia attacchi devastanti. Stretto di Hormuz, i pagamenti imposti dall'Iran alle navi in transito sono legali?Mentre gli Stati Uniti hanno fatto scattare un blocco navale nello snodo strategico, Teheran riscuote pedaggi dalle navi in transito. Ma cosa dice il diritto internazionale? wired.it Con il blocco dello stretto di Hormuz anche il costo dei farmaci rischia l’impennata. Ecco i più colpitiCresce anche il pericolo di carenza di farmaci, soprattutto in Italia, molto dipendente da materie prime provenienti da Paesi esteri come India e Cina. Sotto pressione gli indici di settore in borsa ... milanofinanza.it La crisi dello Stretto di Hormuz colpisce anche la filiera del farmaco Sul mappamondo esiste un punto che nella realtà è largo appena trenta chilometri nel suo tratto più angusto - con corsie di navigazione di soli tre chilometri per ciascun senso di marcia -, attr - facebook.com facebook Trump: "La Cina è molto felice che io stia aprendo permanentemente lo Stretto di Hormuz. Lo sto facendo per loro, e anche per il mondo. Questa situazione non si ripeterà mai più. Hanno accettato di non inviare armi all’Iran. Il presidente Xi mi da x.com