Stretto di Hormuz l'Italia paga le conseguenze più dure della crisi energetica | lo spiega l'esperto Cazzola

Da fanpage.it 16 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’esperto di energia Pierpaolo Cazzola ha illustrato a Fanpage.it le ripercussioni del blocco dello Stretto di Hormuz, che sta colpendo l’Italia e altri paesi europei. La crisi energetica legata a questa situazione si riflette sui prezzi del gas e del petrolio, con effetti diretti sui consumatori e sui mercati. La situazione rimane tesa, con molte incognite sul prosieguo delle pressioni internazionali e sulle conseguenze a lungo termine.

Pierpaolo Cazzola, studioso esperto di energia, ha spiegato a Fanpage.it quali sono le conseguenze del blocco dello Stretto di Hormuz. Non solo petrolio e gas, ma cibo e fertilizzanti passano per lo stretto. In Europa, l'Italia ha puntato storicamente sul gas: oggi paga quella scelta, mentre i Paesi che hanno scelto nucleare o rinnovabili sono meno esposti alla crisi energetica.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

Leggi anche: Famiglia nel bosco, perché l’ipotesi dell’affidamento dei bimbi al padre è possibile: lo spiega l’esperto

Lo Stretto di Hormuz è chiuso. Perché l’Italia rischia la crisi energetica peggiore dal 1973Largo appena 33 km nel punto più stretto, transitano circa 14-20 milioni di barili al giorno, pari al 20% del petrolio mondiale.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Dopo i raid israeliani sul Libano, l'Iran annuncia una nuova chiusura dello Stretto di Hormuz. Trump: Una scaramuccia, va tutto bene; Trump blocca lo stretto di Hormuz, le conseguenze; Ipotesi pedaggio Stretto Hormuz, cosa dice diritto internazionale e i costi per l'Italia; Iran sfida l'ultimatum Usa per riapertura dello Stretto di Hormuz, Trump minaccia attacchi devastanti.

stretto di hormuz stretto di hormuz lStretto di Hormuz, i pagamenti imposti dall'Iran alle navi in transito sono legali?Mentre gli Stati Uniti hanno fatto scattare un blocco navale nello snodo strategico, Teheran riscuote pedaggi dalle navi in transito. Ma cosa dice il diritto internazionale? wired.it

stretto di hormuz stretto di hormuz lCon il blocco dello stretto di Hormuz anche il costo dei farmaci rischia l’impennata. Ecco i più colpitiCresce anche il pericolo di carenza di farmaci, soprattutto in Italia, molto dipendente da materie prime provenienti da Paesi esteri come India e Cina. Sotto pressione gli indici di settore in borsa ... milanofinanza.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.