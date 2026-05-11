In Italia, diversi comuni e province hanno deciso di ridurre le opere di asfaltatura delle strade a causa dell’aumento dei costi del bitume. Questa scelta potrebbe influire sulla presenza di buche e deterioramenti delle strade nel prossimo periodo. La decisione si basa sulla necessità di contenere le spese, mentre si continua a monitorare l’effetto di questa riduzione sulla condizione delle infrastrutture stradali.

Comuni e province italiane prevedono di asfaltare meno, perché il prezzo del bitume è cresciuto come mai negli ultimi anni Quest’anno la provincia di Asti riuscirà a rattoppare e riasfaltare solo 30 chilometri di strade, dei 1.200 che gestisce. A questo ritmo, ha calcolato il presidente Simone Nosenzo, ogni tratto vedrà nuovo asfalto una volta ogni 30 anni, troppo poco per tenere le strade in condizioni decenti e ridurre il rischio di incidenti e danni. All’inizio dell’anno Nosenzo aveva previsto di sistemare molti più chilometri, ma i soldi messi a bilancio non bastano più, perché nel frattempo è iniziata la guerra in Medio Oriente che ha fatto crescere il prezzo del bitume come mai negli ultimi decenni, perfino più del 2022, quando all’invasione russa in Ucraina seguì una grave crisi energetica.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Se ci saranno più buche nelle strade si potrà dare la colpa allo stretto di Hormuz

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