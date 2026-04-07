La Corte Suprema ha deciso a favore dell’ex stratega dell’ex presidente, confermando una decisione legale nel caso riguardante l’assalto al Campidoglio. L’uomo aveva passato quattro mesi in carcere nel 2024, dopo aver rifiutato di testimoniare davanti alla commissione parlamentare. La vicenda si inserisce nel contesto delle indagini sulla manifestazione e sulle azioni dei partecipanti, con particolare attenzione alle questioni legali sollevate.

Nel 2024 Steve Bannon - podcaster, intellettuale di destra, stratega di Donald Trump all'inizio del primo mandato poi per sempre libero battitore - ha trascorso quattro mesi in prigione per oltraggio al congresso: si era rifiutato di rispondere alle richieste di testimonianza e documenti da parte di una commissione speciale della Camera che indagava sull'attacco al Campidoglio del 6 gennaio 2021. La condanna era stata confermata in appello dal tribunale distrettuale; la Corte d'Appello in seduta plenaria aveva rifiutato di riesaminare il caso; a ottobre Bannon ha presentato ricorso alla Corte Suprema. Che lunedì ha aperto la strada alla sua richiesta, sostenuta anhce dal Dipartimento di Giustizia, di annullare la condanna. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Assalto al Campidoglio, la Corte Suprema dà ragione a Bannon

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La dogana americana costruisce il portale per rimborsare i dazi IEEPA dichiarati illegittimi dalla Corte Suprema. Sono 330.000 gli importatori aventi diritto. - facebook.com facebook

Il fatto è che avevamo tutti pensato (compresi i costituzionalisti più autorevoli, americani ed europei) che i forti poteri presidenziali fossero saldamente limitati da altrettanto forti checks and balances (Congresso, Corte Suprema, poteri degli Stati, GAO, Federal x.com