pensioni la riforma passa dai fondi e dai conti in ordine

Il governo ha ripreso in mano la riforma delle pensioni durante un incontro tra il vicepremier Salvini, il ministro Giorgetti e il sottosegretario Durigon. La discussione si è concentrata sulla gestione dei fondi e sulla necessità di mantenere i conti pubblici in ordine. Non sono stati annunciati dettagli specifici sulle misure da adottare, ma si è deciso di proseguire con le analisi e le valutazioni.

La riunione tra il vicepremier Matteo Salvini, il ministro Giancarlo Giorgetti e il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ha ufficialmente riaperto il cantiere delle pensioni. La traccia di lavoro è chiara: rendere concretamente praticabile una maggiore flessibilità in uscita a 64 anni (con una contribuzione di 20-25 anni) rispetto ai 67 anni e un mese previsti dall'anno prossimo per la vecchiaia (argomento anch'esso oggetto di dibattito interno alla maggioranza). Il punto tecnico, sul quale il ministero dell'Economia mantiene la massima attenzione, è individuare strumenti che consentano di raggiungere questo obiettivo senza creare squilibri di finanza pubblica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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