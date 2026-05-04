L’Inter ha concluso il bilancio con un risultato positivo, grazie all’intervento di Marotta che ha gestito i conti in modo da trasformare i debiti in un attivo. Le indicazioni ufficiali mostrano un aumento delle entrate e una riduzione delle perdite, contribuendo a posizionare la società tra le sei più solide del campionato. I numeri evidenziano una crescita nei ricavi commerciali e una gestione più efficiente delle spese, elementi chiave per il doppio scudetto.

? Cosa scoprirai Come ha fatto Marotta a trasformare i debiti in un attivo?. Quali cifre specifiche garantiscono l'ingresso tra le sei migliori società?. Perché la solidità finanziaria è stata decisiva per il doppio scudetto?. Come influirà questo bilancio positivo sul prossimo calciomercato nerazzurro?.? In Breve Nicolas Cariglia analizza il risanamento economico dopo le passate difficoltà finanziarie.. Inter rientra tra le sei società di Serie A con bilancio positivo.. Il bilancio positivo è stato registrato in data 4 maggio 2026.. La gestione oculata permette futuri investimenti di mercato per il club.. Il bilancio positivo dell’Inter il 4 maggio 2026 rivela come la gestione finanziaria di Marotta abbia permesso al club di conquistare il doppio scudetto restando in attivo.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter, il doppio scudetto passa dai conti: Marotta porta l’attivo

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