Perché il futuro del Napoli dipende dai conti oltre che dai risultati

Da napolissimo.it 17 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro del club napoletano e del suo allenatore è messo in discussione nonostante i successi ottenuti negli ultimi mesi, tra cui uno scudetto, una Supercoppa e la qualificazione alla Champions League. La questione si concentra anche sulla situazione finanziaria della società, che potrebbe influenzare le decisioni a livello di staff tecnico e programmazione futura. Le trattative e le valutazioni interne si svolgono in un contesto in cui gli aspetti economici sembrano avere un peso pari ai risultati sportivi.

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? In Sintesi Il futuro del Napoli e di Antonio Conte vive un paradosso sportivo: nonostante uno Scudetto vinto un anno fa, una Supercoppa Italiana in bacheca e la recente qualificazione in Champions League, la permanenza del tecnico è in forte dubbio. Il vero nodo non riguarda presunte frizioni di spogliatoio, ma la sostenibilità del bilancio. Aurelio De Laurentiis deve rimettere in sicurezza i conti del club, stressati dai costi di gestione e dagli ingaggi dell’ultimo biennio. La strategia per la prossima stagione prevede un mercato oculato e il rilancio di risorse interne già a libro paga, come Noa Lang, Sam Beukema, Gutierrez e Rafa Marín. La scelta definitiva sull’allenatore detterà la costruzione del nuovo centrocampo. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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