Catania parla Pelligra | Fortunato ad avere Grella al mio fianco

Il presidente del Catania ha dichiarato di aver trascorso alcuni giorni di riflessione dopo la fine dei playoff e si è rivolto ai tifosi del club. Ha espresso soddisfazione per la presenza di un collaboratore al suo fianco, definendolo fortunato ad averlo.

Il presidente del Catania, Ross Pelligra, torna a parlare tramite i canali ufficiali del club. Ecco cosa ha dichiarato parlando del futuro: “Sono trascorsi giorni di riflessione, dopo la conclusione del nostro cammino nei playoff, ed è il momento di rivolgermi a voi, cari tifosi rossazzurri, per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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