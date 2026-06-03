Venerdì 5 giugno alle 19:30 in Piazza G. a Pellezzano si terrà la presentazione del libro sull’autismo scritto da Rosa Mandia. L’evento coinvolgerà l’autrice e il pubblico presente, che potrà ascoltare la sua testimonianza e approfondire il tema. L’appuntamento è aperto a tutti e si svolgerà in uno spazio pubblico della cittadina. L’iniziativa è promossa nel contesto di incontri culturali dedicati a tematiche sociali.

Pellezzano ospita l’incontro con l’autrice Rosa Mandia. L’appuntamento è in programma venerdì 5 giugno 2026, alle ore 19:30, in Piazza G. Di Vittorio, per la presentazione del libro Figli di un Dio Minore – Diario di un incontro. L’iniziativa, promossa dal Forum dei Giovani di Pellezzano, sarà un’occasione di confronto su temi di grande sensibilità sociale, a partire dall’autismo, dall’inclusione e dal valore delle relazioni umane. Un libro sull’ascolto e sull’inclusione. Il volume di Rosa Mandia affronta il tema dell’autismo attraverso uno sguardo profondo e umano, invitando alla riflessione, all’ascolto e alla comprensione reciproca. La serata permetterà al pubblico di conoscere da vicino l’autrice, ascoltare la storia che ha ispirato il libro e condividere un momento di dialogo attorno a un argomento di forte attualità. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Pellezzano incontra Rosa Mandia: in piazza la presentazione del libro sull’autismo

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