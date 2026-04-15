Presentazione del libro Una rosa per Imelda

A Bologna viene presentato un nuovo libro che ripercorre la storia tra Imelda Lambertazzi e Bonifacio Geremei, due giovani provenienti da famiglie rivali. La vicenda, conosciuta in parte, si colloca tra fatti storici e leggende locali. La narrazione si concentra sui dettagli delle loro vite e delle tensioni tra le famiglie, offrendo uno sguardo su un episodio poco noto della tradizione cittadina.

Bologna riscopre una delle sue storie più intense e meno conosciute: quella tra Imelda Lambertazzi e Bonifacio Geremei, giovani appartenenti a famiglie rivali realmente esistite, protagonisti di una vicenda sospesa tra storia e leggenda. A raccontarla è il nuovo romanzo Una rosa per Imelda (Bolis.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Giusi Parisi parla con Rosa Di Stefano del suo “Luce Bianca”: presentazione del libro da Flaccovio MondadoriLa perdita del padre ha lasciato un vuoto enorme in Bianca, un’assenza che la ragazza cerca di colmare aggrappandosi ai ricordi. A Lanciano la presentazione del libro di Maria Rosa Cutrufelli “Il cuore affamato delle ragazze”Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: Herbert Ballerina ha i piedi pelosi (4), Nek non c'è (5), Lodigiani urla no alle corna (8) Diritti civili,...