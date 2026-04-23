Colleferro Presentazione del libro La Fisarmonica Verde Il pediatra e musicista Andrea Satta incontra gli studenti del Polo Liceale G Marconi

A Colleferro, gli studenti del Polo Liceale “G. Marconi” hanno partecipato alla presentazione del libro “La Fisarmonica Verde”, un evento che ha visto la partecipazione del pediatra e musicista Andrea Satta. Durante l'incontro, sono stati approfonditi temi legati alla musica e alla narrazione, con attenzione alle connessioni tra arte e crescita personale. L'appuntamento fa parte di una serie di incontri con autori organizzati dall’istituto.

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