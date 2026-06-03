Pellegrino nel mirino della Fiorentina primo nome in caso di addio di Kean | CM

La Fiorentina sta valutando l'acquisto di Mateo Pellegrino come possibile sostituto di Moise Kean, nel caso in cui il giocatore lasciasse il club durante la prossima sessione di mercato estiva. La squadra ha individuato nel calciatore un potenziale rinforzo per l’attacco, in assenza di conferme sul futuro dell’attaccante attualmente in rosa. La trattativa non è ancora ufficiale e rimane in fase di valutazione.

La Fiorentina pensa a Mateo Pellegrino per il proprio attacco qualora Moise Kean dovesse salutare i viola durante la prossima estate. La Fiorentina piomba su Pellegrino (Ansa Foto) – calciomercato.it Il centravanti del Parma è stato autore di un’ottima stagione con i ducali, risultando decisivo per la salvezza degli uomini di Cuesta, grazie alle sue nove reti messe a segno. Classe 2001, il centravanti argentino è finito nel mirino di diverse squadre, sia in Serie A che in Spagna e Inghilterra. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione la Fiorentina starebbe valutando l’acquisto di Pellegrino nel caso in cui Kean dovesse essere ceduto nelle prossime settimane. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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