La Fiorentina ha messo nel mirino Pellegrino del Parma come possibile sostituto di Kean. Nelle settimane recenti sono circolate voci su un probabile addio dell’attaccante alla fine della stagione, lasciando i viola alla ricerca di un nuovo giocatore. La squadra toscana valuta diverse opzioni per rinforzare l’attacco in vista del prossimo campionato.

Nelle scorse settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci riguardanti un possibile addio di Moise Kean alla Fiorentina al termine della stagione in corso con i viola che dovranno cercare un sostituto all’altezza. Pellegrino è finito nel mirino della Fiorentina (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione uno dei nomi più caldi in casa viola è quello di Mateo Pellegrino, centravanti del Parma che potrebbe salutare la squadra emiliana al termine della stagione in corso. Classe 2001, l’attaccante della squadra allenata da Cuesta piace a diverse società con Milan, Inter e Juventus che hanno preso informazioni sull’argentino nato a Valencia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - La Fiorentina piomba su Pellegrino del Parma, idea per sostituire Kean | CM

Articoli correlati

La Juventus piomba su Dodò, scambio in vista con la Fiorentina | CMOcchi su Dodò in casa Juventus per la prossima stagione con l’esterno della Fiorentina che è un obiettivo della squadra bianconera per il prossimo...

Fiorentina-Parma: emergenza Parisi, dubbi su KeanParisi squalificato e Kean in bilico per il match del Franchi; i viola tornano alla difesa a quattro per fermare la corsa dei crociati.

Contenuti e approfondimenti su La Fiorentina piomba su Pellegrino del...

Temi più discussi: Juve, David non può più giocare: Mauro scarica il canadese e poi affretta la società su Spalletti; Parma Pellegrino il dominatore dell’aria | i colpi di testa dell’argentino sono l’arma in più! Il dato impressionante; Infortunio Buksa c’è lesione! L’esito degli esami strumentali | il comunicato dell’Udinese.

Fiorentina, pari che non scalda: col Parma finisce 0-0 tra i fischi del FranchiLa squadra di Vanoli crea poco e fatica ancora sul piano del gioco. Il punto muove la classifica ma lascia l’amaro in bocca ai tifosi. firenzetoday.it

Parma-Fiorentina 1-0, le pagelle: Pellegrino è un leone, Corvi un muro, nei viola si salvano in pochiIl Parma torna a vincere in casa contro la Fiorentina grazie al gol di Sorensen, al Tardini la partita valevole per la 17^ giornata di Serie A finisce con il risultato di 1-0. LE PAGELLE DEL PARMA (di ... tuttomercatoweb.com

Pellegrino, più del gol. Parma in affanno x.com

La #Juventus non perde di vista #Pellegrino del #Parma Come riportato da Fabrizio Romano il nome dell’attaccante resta nei radar della dirigenza bianconera L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook