Fiorentina su Pellegrino arrivano conferme | i viola lo valutano come dopo Kean | CM

La Fiorentina ha confermato di essere interessata a Mateo Pellegrino, inserendolo nella lista dei possibili acquisti per la prossima finestra di mercato. La società valuta il giocatore come una possibile alternativa a Kean, anche se non sono stati resi noti dettagli sullo stato delle trattative o sulle modalità di eventuale acquisto. La decisione definitiva sulla candidatura dipenderà dalle prossime valutazioni del club e dalle eventuali proposte che arriveranno.

Il nome di Mateo Pellegrino è all’interno della lista dei desideri della Fiorentina in vista della prossima stagione. L’attaccante argentino potrebbe cambiare maglia in estate e i viola lo vorrebbero per dare vita al nuovo ciclo dopo un’annata difficile. La Fiorentina piomba su Pellegrino (Ansa Foto) – calciomercato.it La Fiorentina è pronta a cambiare molto in vista del prossimo campionato per cercare di non vivere una stagione complicata come quella che va verso il termine. La paura della retrocessione in Serie B ha accompagnato la squadra a lungo in questa annata e Fabio Paratici, nuovo direttore sportivo del club è al lavoro per provare a migliorare la rosa della formazione viola.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Fiorentina su Pellegrino, arrivano conferme: i viola lo valutano come dopo Kean | CM Notizie correlate La Fiorentina piomba su Pellegrino del Parma, idea per sostituire Kean | CMNelle scorse settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci riguardanti un possibile addio di Moise Kean alla Fiorentina al termine della... Leggi anche: Kean al Milan, arrivano conferme: Allegri ha scelto il prossimo centravanti Approfondimenti e contenuti Si parla di: Ternana Women: rincorsa salvezza. Al ‘Gubbiotti’ arriva la Fiorentina. Schroffenegger: Dipende tutto da noi; Sport Mediaset rivela: Pronto il via libera del Sassuolo per Grosso. I Neroverdi sondano Giampaolo. La Fiorentina piomba su Pellegrino del Parma, idea per sostituire Kean | CMNelle scorse settimane si sono fatte sempre più insistenti le voci riguardanti un possibile addio di Moise Kean alla Fiorentina al termine della stagione in corso con i viola che dovranno cercare un ... calciomercato.it