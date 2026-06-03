L'Atalanta ha fissato a 50 milioni di euro il prezzo minimo per la cessione di Palestra. La società non è disposta a scendere sotto questa cifra, secondo quanto dichiarato da Pedullà. Si teme che questa posizione possa portare a una situazione simile a quella di Lookman, con prolungate trattative e rischi di stallo. L'Inter è stata avvertita di questa cifra come limite inferiore per la trattativa.

di Paolo Moramarco Pedullà avverte l’Inter, per Palestra l’Atalanta non intende scendere sotto i 50 milioni. Le parole del giornalista sulla trattativa. Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Alfredo Pedullà ha commentato la situazione di Marco Palestra, esterno classe 2005 reduce da un’ottima stagione in prestito al Cagliari e seguito con interesse dall’ Inter. VALUTAZIONE DELL’ATALANTA – «Il prezzo a casa mia lo faccio io. È un po’ questo il senso del discorso per Marco Palestra, gioiello 2005 in uscita dall’Atalanta dopo la straordinaria stagione in prestito a Cagliari. Si può disquisire oppure non essere d’accordo, ma per l’Atalanta la tariffa è di 50 milioni più bonus. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pedullà avverte: «Per Palestra chiesti 50 milioni, sotto non si scende. Il rischio è di ripetere la telenovela di Lookman»

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