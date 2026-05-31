L'Inter ha presentato un'offerta di circa 50 milioni di euro per il centrocampista della Palestra, con Chivu che mira a blindarlo. La cessione di Dumfries potrebbe influenzare questa operazione, aprendo spazi nel reparto. Il giovane talento che l’Inter vuole rafforzare con questa mossa non è stato ancora identificato ufficialmente. La trattativa è in corso e il club valuta le prossime mosse in vista del mercato.

? Domande chiave Chi è il giovane talento che Chivu vuole blindare subito?. Come influirà la cessione di Dumfries sul colpo da 50 milioni?. Perché l'Atalanta pretende una cifra così alta per Palestra?. Cosa cambierà nel sistema tattico di Chivu con questo acquisto?.? In Breve L'Atalanta richiede tra 40 e 50 milioni di euro per il giocatore.. La cessione di Dumfries libererebbe 25 milioni di euro dalla clausola rescissoria.. L'investimento eguaglia il costo per acquistare Luis Henrique e Andy Diouf.. L'ultimo acquisto nerazzurro da 50 milioni risale al trasferimento di Lukaku nel 2019.. L’Inter punta tutto su Palestra: un investimento da 50 milioni per blindare il futuro di Chivu. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inter, maxi offerta da 50 milioni per Palestra: il colpo di Chivu

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Mercato InterMarotta Vuole Chiudere! 50Milioni poi il Colpo!

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