Pedinata per mezzo chilometro nel cuore della notte
Lo scorso 31 maggio, i carabinieri del Radiomobile di Egna hanno arrestato un uomo gambiano di 27 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato pedinato per circa mezzo chilometro nel cuore della notte. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti, ma non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul motivo dell’arresto o sulle circostanze specifiche dell’episodio.
Una vicenda piuttosto inquietante quella avvenuta lo scorso 31 maggio quando i carabinieri del Radiomobile di Egna hanno arrestato un gambiano di 27 anni, senza fissa dimora e volto già noto alle forze dell’ordine. A rendere inquietante la cosa è stato il fatto che la pattuglia sia stata fermata. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
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