Pedinata per mezzo chilometro nel cuore della notte

Notizia in breve

Lo scorso 31 maggio, i carabinieri del Radiomobile di Egna hanno arrestato un uomo gambiano di 27 anni, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato pedinato per circa mezzo chilometro nel cuore della notte. La vicenda ha suscitato preoccupazione tra i residenti, ma non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul motivo dell’arresto o sulle circostanze specifiche dell’episodio.