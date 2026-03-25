Perugia assalto al bancomat nel cuore della notte

Nella notte a Perugia, un'operazione criminale ha preso di mira uno sportello automatico del Monte dei Paschi di Siena situato a Strozzacapponi. L'atto di vandalismo ha causato danni all'ATM, che è stato sventrato durante l'intervento. La polizia sta indagando sulla vicenda per identificare i responsabili.

Indagano i carabinieri. I testimoni parlano di una banda di tre persone Assalto al bancomat con l’esplosivo. Preso di mira il bancomat della filiale del Monte dei Paschi di Siena di Strozzacapponi. Intorno alle 3.30 l’esplosione che ha distrutto il bancomat, danneggiando anche l’interno della filiale. Alcuni testimoni riferiscono di un gruppo di almeno tre persone visti allontanarsi a bordo di una vettura di colore chiaro. Dai primi accertamenti il colpo potrebbe essere fallito, i ladri non sarebbero riusciti a prendere i contanti. Gli accertamenti sono in corso da parte dei carabinieri. In mattinata sono stati effettuati i rilievi scientifici. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perugia, assalto al bancomat nel cuore della notte Articoli correlati Assalto al bancomat nella notte nel Salento, ma il colpo fallisceAssalto fallito allo sportello bancomat della Banca di Credito Cooperativo a Lequile (Lecce). Assalto al bancomat con esplosivo nel Milanese: boato nella notte, ladri in fugaIl colpo è avvenuto nel Comune di Besate, tra domenica 4 e lunedì 5 gennaio Un furto ai danni di un bancomat avvenuto nella notte. Aggiornamenti e notizie su Perugia assalto al bancomat nel cuore... Argomenti discussi: Esplosione nella notte a None: i ladri fanno saltare il bancomat, danni ingenti e bottino di 80mila euro; Assalto nella notte al bancomat delle Poste: ATM fatto esplodere a Santomenna.