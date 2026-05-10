Ancora un incendio nel brindisino | danneggiate due auto nel cuore della notte

Nella notte tra domenica e lunedì, un incendio ha danneggiato due auto in via Madonna dell'Alto, a Cellino San Marco, nella provincia di Brindisi. L'incendio si è verificato nel cuore della notte e ha coinvolto i veicoli presenti in strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e verificare le cause dell'incendio. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali indagini in corso.

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