Ancora un incendio nel brindisino | danneggiate due auto nel cuore della notte
Nella notte tra domenica e lunedì, un incendio ha danneggiato due auto in via Madonna dell'Alto, a Cellino San Marco, nella provincia di Brindisi. L'incendio si è verificato nel cuore della notte e ha coinvolto i veicoli presenti in strada. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e verificare le cause dell'incendio. Nessuna informazione è stata fornita riguardo a eventuali indagini in corso.
CELLINO SAN MARCO - Ancora due auto danneggiate da un incendio, in provincia di Brindisi. L'ennesimo episodio si è verificato la scorsa notte (domenica 10 maggio), in via Madonna dell'alto, a Cellino San Marco. Le fiamme sono partite da una Peugeot parcheggiata sul margine della strada. Da lì si.🔗 Leggi su Brindisireport.it
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