Un 27enne è stato arrestato a Laives dopo aver aggredito due carabinieri durante un inseguimento di circa 500 metri. Secondo le ricostruzioni, il sospettato ha colpito i militari con calci e pugni mentre cercava di sfuggire alla cattura. Durante la fuga, avrebbe anche tentato di aggrapparsi a un veicolo in transito, rendendo più difficile l’intervento delle forze dell’ordine. L’arresto è stato effettuato poco dopo, in zona centrale.

Come ha fatto il sospettato a colpire fisicamente i due carabinieri?. Cosa è successo esattamente durante i 500 metri di inseguimento?. Quali ferite hanno riportato gli agenti dopo lo scontro in via Kennedy?. Perché l'uomo risulta già noto alle autorità prima dell'arresto?.? In Breve Pedinamento di 500 metri in via J.F. Kennedy tra il 30 e 31 maggio.. Due carabinieri feriti con lievi contusioni portati in pronto soccorso.. Sospettato gambiano senza residenza fissa trasferito alla casa circondariale di Bolzano.. Padre della ventunenne intervenuto sul posto per soccorrere la figlia in shock.. Tensione notturna a Laives: arrestato il 27enne che ha pedinato una ragazza e aggredito i carabinieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pedina e aggressione ai carabinieri: arrestato il 27enne a Laives

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SPACCIATORE AGGREDISCE CARABINIERI, ARRESTATO E SUBITO LIBERO | 28/01/2026

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