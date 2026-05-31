Un uomo è stato arrestato a Crucoli dopo aver aggredito i Carabinieri. Durante l’intervento, i militari hanno trovato armi e rifiuti nel terreno occupato dall’uomo. I cinofili hanno ispezionato l’area e hanno scoperto ulteriori oggetti nascosti tra i rifiuti. Non sono stati forniti dettagli su come l’uomo abbia nascosto l’arma o sui risultati completi delle ricerche condotte sul terreno.

? Domande chiave Come ha fatto l'uomo a nascondere l'arma tra i rifiuti?. Cosa hanno scoperto i cinofili nel terreno occupato a Crucoli?. Perché l'individuo ha tentato di aggredire fisicamente i Carabinieri?. Quali materiali pericolosi sono stati trovati nella discarica abusiva?.? In Breve Fucile calibro 12 e munizioni artigianali rinvenuti dai cinofili di Vibo Valentia.. Discarica abusiva con amianto, pneumatici ed elettrodomestici su terreno comunale di Crucoli.. Indagini coordinate dal procuratore Domenico Guarascio della Procura di Crotone.. Arresto convalidato sabato scorso dopo resistenza fisica e insulti ai Carabinieri.. Arma clandestina e discarica abusiva a Crucoli: arrestato un uomo dopo l’aggressione ai Carabinieri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crucoli, arrestato dopo l’aggressione ai Carabinieri: armi e rifiuti

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SI SCHIANTA DOPO INSEGUIMENTO CON I CARABINIERI, ARRESTATO!

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