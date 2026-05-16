Caos durante la sagra | prima le spinte ai passanti poi l' aggressione ai Carabinieri 23enne arrestato

Durante la notte si sono verificati momenti di tensione in occasione della sagra di paese, con alcune persone che hanno spinto i passanti e, successivamente, hanno aggredito i Carabinieri intervenuti. La scena si è fatta particolarmente concitata e il rapido intervento delle forze dell'ordine ha impedito che la situazione peggiorasse. Un giovane di 23 anni è stato fermato e portato in caserma. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta o ferita durante i fatti.

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