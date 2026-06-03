Pediatria a misura di bambino ecco 14 nuovi ' clown-dottori' | hanno partecipato alle 240 ore di formazione
Quattordici persone hanno completato un percorso di 240 ore di formazione per diventare clown-dottori e sono state ufficialmente riconosciute come parte del progetto ‘I Nasi Rossi del Dottor Jumba’. La cerimonia di consegna dei titoli si è svolta venerdì 29 maggio. I nuovi clown-dottori sono ora pronti a intervenire in ambito pediatrico, portando attenzione e supporto ai bambini in ospedale.
Cosa devo fare per diventare clown dottore? Probabilmente è stata questa la domanda che si sono fatti molti degli aspiranti clown che venerdì 29 maggio sono stati ufficialmente insigniti del titolo di ‘clown dottore’ del progetto ‘I Nasi Rossi del Dottor Jumba’ dall'associazione l'Aquilone di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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