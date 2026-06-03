Pediatria a misura di bambino ecco 14 nuovi ' clown-dottori' | hanno partecipato alle 240 ore di formazione

Notizia in breve

Quattordici persone hanno completato un percorso di 240 ore di formazione per diventare clown-dottori e sono state ufficialmente riconosciute come parte del progetto ‘I Nasi Rossi del Dottor Jumba’. La cerimonia di consegna dei titoli si è svolta venerdì 29 maggio. I nuovi clown-dottori sono ora pronti a intervenire in ambito pediatrico, portando attenzione e supporto ai bambini in ospedale.