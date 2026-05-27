Ecco le spiagge a misura di bambino certificate dai pediatri Calabria guida la classifica nazionale Sicilia insegue Ecco l’elenco completo

Da orizzontescuola.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Calabria domina la classifica delle spiagge a misura di bambino certificate dai pediatri, seguita dalla Sicilia. Le spiagge sono caratterizzate da ampi arenili ideali per giocare a pallone senza disturbare altri bagnanti e fondali in leggero declivio, privi di scalini improvvisi che possono rappresentare un rischio. Questi dettagli rendono le spiagge più sicure e accessibili per le famiglie con bambini.

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Ampi arenili che consentono partite a pallone senza il timore di disturbare il vicino di ombrellone. Fondali in leggero declivio, niente scalini a sorpresa verso il largo. Torrette di salvataggio presidiate, servizi pensati per i più piccoli e un pizzico di animazione per rendere la giornata in spiaggia meno noiosa ai bambini. L’elenco aggiornato al 2026 è stato reso noto oggi dal fondatore e coordinatore della ricerca, Italo Farnetani, nell’Aula consiliare del Municipio di Modica (in provincia di Ragusa). Le Bandiere verdi salgono complessivamente a 164, con tutte le precedenti riconfermate. Nel Belpaese le new entry sono Modica (Sicilia), Campomarino (Molise) e Sellia Marina (Calabria). 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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