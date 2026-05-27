Per il 2026, sono state premiate 164 spiagge con le bandiere verdi, riconosciute come a misura di bambino. Le spiagge selezionate presentano sabbia pulita, acque basse e cristalline, oltre a spazi tra gli ombrelloni sufficienti. Sono presenti anche servizi dedicati ai bambini, come aree ludiche e punti di ristorazione, e la presenza di operatori di salvataggio.

Sabbia pulita, acque basse e cristalline, ma anche spazi adeguati tra gli ombrelloni, servizi ludici e di ristorazione dedicati ai più piccoli e la presenza – indispensabile – degli operatori del salvataggio. Quest’anno le Bandiere verdi scelte da 3.238 pediatri sventolano su 164 spiagge a misura di bambino, come ha sottolineato da Modica (RG), il professor Italo Farnetani, fondatore e coordinatore della ricerca partita nel 2008. E la Calabria, con 22 vessilli, guida la classifica nazionale del mare ‘promosso’ dai dottori dei bimbi. “La prima regola per garantire la sicurezza dei più piccoli al mare è quella di insegnar loro a nuotare. Ma in Italia solo il 30% dei bambini e adolescenti sa farlo davvero, ovvero sa andare sott’acqua con gli occhi aperti, senza problemi rispetto agli schizzi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bandiere verdi dei pediatri 2026, ecco le 164 spiagge a misura di bambino

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