Pechino vuole governarci con i chip ma la sua fabbrica in Italia è un flop

La fabbrica di semiconduttori del gruppo L-Foundry ad Avezzano, con 1.300 dipendenti, sta attraversando una fase di crisi. La società, coinvolta nella produzione di chip, non riesce a mantenere la stabilità economica nonostante l’obiettivo di contribuire alla sovranità tecnologica. Pechino ha cercato di aumentare il controllo sulle tecnologie di semiconduttori, ma l’impianto italiano non ha raggiunto i risultati sperati.

L’intelligenza sarà anche artificiale, ma la crisi è purtroppo reale. Il modello cinese mostra un atteggiamento coloniale nelle aziende e un’assoluta indifferenza alle sorti di chi ci lavora. Sta per saltare uno dei maggiori stabilimenti italiani nella produzione di microchip ad alta tecnologia che ha un solo difetto: è di proprietà del fondo cinese Sparac entrato sei anni fa nella Semiconductor manufacturing international corporation. Il 25 maggio i sindacati dello stabilimento L-Foundry di Avezzano - conta oggi 1.200 dipendenti: un centinaio sono in cassa integrazione a zero ore e alcuni si sono già dimessi – hanno ricevuto una e mail in... 🔗 Leggi su Laverita.info

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