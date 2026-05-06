Una nuova sfida tra Cina e Stati Uniti si sta approfondendo nel settore dell’intelligenza artificiale, con Pechino che punta a sviluppare una propria piattaforma simile a ChatGPT. La società cinese DeepSeek, valutata circa 45 miliardi di dollari, rappresenta uno degli attori principali in questa competizione. La corsa all’innovazione in questo campo si intensifica, richiedendo investimenti e sforzi continui per il dominio tecnologico.

La corsa all’intelligenza artificiale si fa sempre più serrata tra Cina e Stati Uniti. L’IA può senza esagerazioni essere definita l’equivalente moderno della “corsa allo spazio” degli anni Sessanta. Ne consegue che i governi delle due superpotenze facciano tutto ciò che è in loro potere per creare le migliori condizioni possibili alle rispettive aziende tech. È con questa chiave di lettura che va letta la notizia esclusiva del Financial Times. Il salto di qualità di DeepSeek. Secondo il quotidiano britannico, il principale fondo di investimento cinese nel settore dei semiconduttori, noto come “ Big Fund ” e sostenuto dallo Stato, è in trattative per guidare il primo round di finanziamento di DeepSeek, l’azienda proprietaria dell’omonimo chatbot che lo scorso anno ha rivoluzionato l’addestramento dei modelli LLM.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - DeepSeek: l’IA cinese vale 45 miliardi, Pechino vuole creare la sua “chatGPT”

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