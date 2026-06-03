Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini diventano genitori | sarà maschio o femmina?

Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini aspettano un bambino, previsto per agosto. La coppia, entrambi provenienti da Chivasso, sta ampliando la famiglia e si prepara ad accogliere un maschio o una femmina. La data del parto è prevista per l’estate. Non sono stati forniti dettagli sul sesso del bambino.

Pecco Bagnaia e Domizia Castagnini ad agosto avranno una bambina o un bambino. Il campione della MotoGp e sua moglie, entrambi chivassesi, stanno allargando la famiglia. Domizia è in dolce attesa e la conferma ufficiale è arrivata domenica 31 maggio al termine del Gran Premio d'Italia al Mugello. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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