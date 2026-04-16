Aquila di Bonelli uccide un maschio fa coppia con un'altra femmina e alleva i pulli affidati dagli ornitologi

Un'aquila di Bonelli femmina ha ucciso il maschio che occupava il suo territorio e ha formato una nuova coppia con un'altra femmina. La stessa coppia si occupa dell'allevamento dei pulli, che sono stati affidati dagli ornitologi. L'episodio si è verificato in una zona di interesse naturalistico, dove sono monitorate le attività di questa specie. Nessun altro dettaglio sulle circostanze dell'evento è stato reso noto.

Un'aquila di Bonelli femmina ha ucciso il maschio che presidiava un territorio e ha fatto coppia con la sua compagna. Gli ornitologi hanno sostituito le uova sterili che deponevano con pulli di pochi giorni, che le due femmine hanno allevato con successo, fino all'involo e alla dispersione.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Picchiata dal compagno a Trana, c’è l’ipotesi di uno stupro di gruppo: “C’era un’altra coppia, mi volevano uccidere”Una ragazza di 24enne era stata trovata in gravissime condizioni in un alloggio di Trana lo scorso 7 ottobre: era stato arrestato per lesioni il... Sterilizzazione gatto (maschio e femmina): differenze e domande frequentiSi deve sterilizzare il proprio gatto o la propria gatta? Esiste un luogo comune secondo cui alle femmine converrebbe lasciar fare una prima...