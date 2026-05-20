Disastro a Barcellona preoccupano le condizioni di Pecco Bagnaia

Durante il Gran Premio di Barcellona, diversi piloti sono rimasti coinvolti in incidenti che hanno richiesto interventi di emergenza. Tra loro, Pecco Bagnaia ha manifestato problemi alle mani, riferendo che nella mano sinistra sentiva come se “qualcosa non fosse al suo posto”. Le sue condizioni sono al momento oggetto di monitoraggio, mentre l'incidente di giornata ha suscitato preoccupazioni tra gli addetti ai lavori. Al momento, non sono stati resi noti dettagli clinici ufficiali, ma Bagnaia resta sotto osservazione.

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