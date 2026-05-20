Disastro a Barcellona preoccupano le condizioni di Pecco Bagnaia
Durante il Gran Premio di Barcellona, diversi piloti sono rimasti coinvolti in incidenti che hanno richiesto interventi di emergenza. Tra loro, Pecco Bagnaia ha manifestato problemi alle mani, riferendo che nella mano sinistra sentiva come se “qualcosa non fosse al suo posto”. Le sue condizioni sono al momento oggetto di monitoraggio, mentre l'incidente di giornata ha suscitato preoccupazioni tra gli addetti ai lavori. Al momento, non sono stati resi noti dettagli clinici ufficiali, ma Bagnaia resta sotto osservazione.
Domenica la gara era già stata segnata dal terribile incidente di Alex Marquez. Poi, nella ripartenza, Zarco è rimasto coinvolto con la Ducati di Bagnaia, in un episodio che ha costretto a fermare di nuovo la prova. Pecco ha riportato anche fastidi cervicali, ma il problema che ora pesa di più è il polso sinistro. – Sportface.it (Youtube Sky Sport MotoGP) Nel test del lunedì Bagnaia ha girato poco: 23 giri, decimo tempo, programma ridotto al minimo. Non era una giornata normale, anche se nel box Ducati si è provato a mantenere un’aria di controllo. Ha guidato finché il fisico glielo ha permesso, poi si è fermato prima ancora che la pioggia chiudesse tutto. 🔗 Leggi su Sportface.it
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